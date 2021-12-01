Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов арестовали на 25 суток

Кировский районный суд Иркутска 30 ноября арестовал организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов Михаила Ожиганова на 25 суток. Ему предъявлено обвинение по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», материал размещен на сайте ведомства. Также об аресте сообщил сам общественник на своей странице в «Инстаграм».

Административной ответственности Михаила подвергли за организацию записи видеообращения в Усолье-Сибирском против введения QR-кодов в адрес депутатов Законодательного собрания. Задержали предпринимателя вечером 29 ноября на въезде в Иркутск.

Ранее сообщалось, что Михаила Ожиганова оштрафовали на 150 тысяч рублей за запись видеообращения к президенту РФ в Иркутске 13 ноября против введения QR-кодов. Соответствующее решение Кировский районный суд вынес 22 ноября за «повторное нарушение порядка проведения пикетирования».

Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов оштрафовали на 150 тысяч рублей

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