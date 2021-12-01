Основатель Silk Road Росс Ульбрихт выпустит NFT-коллекцию

Основатель даркнет-маркетплейса Silk Road Росс Ульбрихт выставит на аукцион свою коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT).

https://twitter.com/RealRossU/status/1465788108461514756

О планах проведения аукциона сообщается в Twitter-аккаунте Ульбрихта, управляемом его сторонником.

Коллекция под названием Ross Ulbricht Genesis Collection состоит из 11 рисунков Ульбрихта, созданных в разные периоды его жизни, в виде NFT. Аукцион пройдет со 2 по 8 декабря на площадке Superare NFT.

Вырученные средства направят на финансирование мер по освобождению создателя Silk Road из тюрьмы, а также на запуск благотворительного фонда Art4Giving — он «призван облегчить страдания заключенных и их семей».

В 2015 году суд признал Ульбрихта виновным в управлении даркнет-рынком Silk Road и других преступлениях, включая трафик наркотиков и заговор для отмывания средств. Его приговорили к пожизненному заключению.

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В декабре 2020 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп поручил адвокатам администрации президента изучить документы по делу Росса Ульбрихта. Однако он не попал в окончательный список на помилование, как и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден и глава WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Напомним, в феврале Илон Маск назвал перебором приговор основателю Silk Road.