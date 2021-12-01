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Парень из Росии решил повторить образы знаменитостей с помощью всего, что попадет под руку

Парень из Росии решил повторить образы знаменитостей с помощью всего, что попадет под руку

Российский комик и блогер, Юрий Истерика, мастерски передает сущность мировых знаменитостей. Он известен в Instagram как mataharik. Также, Юрий является пародистом, который повторяет образы звезд, используя все что попадет под руку.

1. Ким Кардашьян

2. Пенелопа Крус

3. Тейлор Свифт

4. Ариана Гранде

5. Мелания Трамп и Дональд Трамп

6. Анджелина Джоли

7. Мадонна

8. Ангела Меркель

9. Билли Айлиш

10. Бейонсе

11. Элтон Джон

12. Джи Джи Хадид

13. Анджелина Джоли

14. Бейонсе

15. Риана

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По материалам: Юмор

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