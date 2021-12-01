По подозрению в получении взятки в миллион рублей арестован экс-начальник ангарской ИК-15

За взятку от подчиненного в миллион рублей 30 ноября арестован экс-начальник ангарской ИК-15. Мужчина передал деньги своему руководителю, чтобы его не уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

СКР возбудил уголовное дело по материалам УСБ ГУФСИН России по Иркутской области. Подозреваемый арестован до 24 января. Это уже второе уголовное дело в отношении фигуранта.

Ранее сообщалось, что по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, перед судом предстанет бывший начальник исправительной колонии № 15. Установлено, что в январе 2017 за счет средств федерального бюджета, выделенных ИК-15, он оплатил проведение лесопатологического обследования, не принадлежащего учреждению лесного участка на общую сумму более 700 000 рублей.

В Ангарске за растрату 700 тысяч из государственного бюджета осудят экс-начальника ИК-15

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