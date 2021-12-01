Под французским супермаркетом обнаружен некрополь времен Римской империи

Вадим Карасев

Большой некрополь времен поздней Римской империи был обнаружен под стеной супермаркета в Аррасе на севере Франции. Археологи обследовали это место перед строительством пристройки к супермаркету и в июле 2020 года обнаружили свинцовый саркофаг, стилистически датированный IV веком.

Этой осенью археологи провели дальнейшие раскопки и выяснили, что некрополь куда обширнее, чем предполагалось. Обнаружен только южный периметр могильника. На западе могилы продолжаются под супермаркетом. Также они продолжаются в восточном направлении под соседним зданием и на север, хотя и с меньшей плотностью захоронений, что предполагает близость северной границы кладбища.

Среди погребенных на кладбище есть мужчины и женщины, дети и взрослые. Большинство могил ориентированы по линии юго-запад — северо-восток. Погребального инвентаря в них, как правило, нет. Только в двух могилах были обнаружены какие-либо предметы. Наиболее поразительно захоронение взрослой женщины с богатым набором драгоценностей, включая жемчужное ожерелье, серьги, медные и костяные браслеты и медные перстни. За исключением одного двойного захоронения с останками одного взрослого и одного ребенка, в каждой могиле находился один человек. Почти все они были похоронены в деревянных гробах, о чем свидетельствуют сохранившиеся железные гвозди и металлические скобы. Даже двух человек, похороненных в одной могиле, поместили каждого в отдельный гроб. Кремационных захоронений на кладбище нет.

Недалеко от места прошлогодней находки свинцового саркофага был найден еще один, с теми же стилистическими особенностями, соответствующими времени его изготовления. Рядом с ним находится известняковый саркофаг. Его крышка осталась неповрежденной и настолько эффективно запечатывала саркофаг, что вода не проникала внутрь. Когда археологи подняли крышку, они не обнаружили ни осадка, ни воды, только скелетные останки взрослой женщины.

Основанный племенем атребатов в позднем железном веке город изначально назывался Неметоценна от слова nemeton, обозначавшего у кельтов священную рощу. Он был завоеван Юлием Цезарем в 56 г. до н. э. и получил название Атребатум. В IV веке это был важный военный и торговый центр, резиденция префекта батавских наемников, отвечающих за защиту северной Галлии. Город славился своими высококачественными тканями, которые продавались по всей империи. Именно в Аррасе в 350-х годах начал проповедь святой Мартин Турский. В 406–407 годах город был почти разрушен германцами, переправившимися через Рейн, а в 451 году его разорили войска Аттилы. В 499 году была основана Аррасская епархия.

В городе уже известен один римский некрополь. В ходе раскопок в 1980-х годах было обнаружено большое кладбище времен ранней империи, на котором найдено более сотни кремационных захоронений I и II веков. Эти могилы содержат множество погребальных приношений, в том числе остатки продуктов питания, монеты, украшения, инструменты для ухода, керамику и изделия из стекла. Недавно обнаруженное кладбище подчеркивает глубокий сдвиг в погребальной практике в эпоху поздней империи даже среди нехристиан.