Подписчики Game Pass Ultimate получат эксклюзивный набор Pass Tense в Halo Infinite
Сегодня, 18:55
Подписка Game Pass Ultimate будет давать доступ к эксклюзивным предметам в Halo Infinite, о чем разработчики сообщали еще до релиза игры. Первый набор игроки смогут получить уже 8 декабря, когда состоится полноценный релиз мультиплеера Halo Infinite, сейчас игра официально находится в стадии бета-версии.
8 декабря подписчикам Game Pass Ultimate в качестве перка станет доступен в мультиплеере Halo Infinite набор Pass Tense. Этот набор включает в себя:
Эксклюзивный внешний вид оружия MA40 Assault Rifle
Четыре усиления опыта
Четыре предмета для смены задач
Ожидается, что новые перки для Halo Infinite будут выдавать подписчикам Game Pass Ultimate каждый месяц.
По материалам: newxboxone