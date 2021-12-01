Подписчики Game Pass Ultimate получат эксклюзивный набор Pass Tense в Halo Infinite





Подписка Game Pass Ultimate будет давать доступ к эксклюзивным предметам в Halo Infinite, о чем разработчики сообщали еще до релиза игры. Первый набор игроки смогут получить уже 8 декабря, когда состоится полноценный релиз мультиплеера Halo Infinite, сейчас игра официально находится в стадии бета-версии.

8 декабря подписчикам Game Pass Ultimate в качестве перка станет доступен в мультиплеере Halo Infinite набор Pass Tense. Этот набор включает в себя:

Эксклюзивный внешний вид оружия MA40 Assault RifleЧетыре усиления опытаЧетыре предмета для смены задач

Ожидается, что новые перки для Halo Infinite будут выдавать подписчикам Game Pass Ultimate каждый месяц.