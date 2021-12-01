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Подписчики Game Pass Ultimate получат эксклюзивный набор Pass Tense в Halo Infinite

Подписчики Game Pass Ultimate получат эксклюзивный набор Pass Tense в Halo Infinite


Подписка Game Pass Ultimate будет давать доступ к эксклюзивным предметам в Halo Infinite, о чем разработчики сообщали еще до релиза игры. Первый набор игроки смогут получить уже 8 декабря, когда состоится полноценный релиз мультиплеера Halo Infinite, сейчас игра официально находится в стадии бета-версии.

8 декабря подписчикам Game Pass Ultimate в качестве перка станет доступен в мультиплеере Halo Infinite набор Pass Tense. Этот набор включает в себя:



Эксклюзивный внешний вид оружия MA40 Assault Rifle



Четыре усиления опыта



Четыре предмета для смены задач

Ожидается, что новые перки для Halo Infinite будут выдавать подписчикам Game Pass Ultimate каждый месяц.

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По материалам: newxboxone

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