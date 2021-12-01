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Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей

Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей


70-летняя жительница Якутска потеряла 1,7 млн рублей на фейковой торговле криптовалютами. Об этом сообщает местное МВД.


По словам пострадавшей, в августе ей позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником брокерской компании Pineda International. Он предложил заработать на продаже акций, криптовалют и золота. Лжеброкер убедил пенсионерку открыть депозит и внести на счет 15 000 рублей.


В тот же день с пенсионеркой связался якобы аналитик компании и предложил зарегистрироваться в приложении Skype, чтобы через него курировать процессы всех «торгов на бирже». Во время созвонов собеседник не показывал свое лицо, однако россиянка продолжала выполнять его инструкции. Она отправляла различные суммы из собственных сбережений, а также дополнительно оформила кредиты.


За два месяца якутянка перевела на неизвестные счета 1,7 млн рублей. Самостоятельно вывести деньги она не смогла. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.


Полиция проводит проверку по данному факту.


Ранее ForkLog сообщал, что маляр из Тольятти отдал криптовалютным мошенникам 2 млн рублей.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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