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Представители России и стран СНГ приняли участие в форуме «Современное состояние системы непрерывного педагогического образования и перспективы её интеграционного развития»

Представители России и стран СНГ приняли участие в форуме «Современное состояние системы непрерывного педагогического образования и перспективы её интеграционного развития»

Международный педагогический форум «Современное состояние системы непрерывного педагогического образования и перспективы её интеграционного развития», приуроченный к 30-летию создания Содружества Независимых Государств, прошёл в формате онлайн. 
 
В нём приняли участие представители Минпросвещения России, Исполнительного комитета СНГ, Россотрудничества, Российской академии образования.
 
Ректоры педагогических университетов стран Содружества рассказали о деятельности своих вузов, о планах по укреплению интеграционных связей в развитии непрерывного педагогического образования стран СНГ.
 
Участники обсудили итоговый документ – меморандум форума. Принято решение о доработке документа с учётом поступивших предложений.
 
Окончательный вариант меморандума будет  направлен в Исполнительный комитет СНГ, Минпросвещения России, министерства образования стран СНГ, образовательные организации стран Содружества, ведущие подготовку педагогических кадров.

Минпросвещения России реализует проекты, направленные на взаимодействие в сфере развития образования со странами СНГ.

В рамках тесного сотрудничества России и Республики Беларусь в сфере образования проводится целый комплекс мероприятий, направленных на укрепление дружеских связей между учащимися Российской Федерации и Республики Беларусь, патриотическое воспитание подрастающего поколения, содействие развитию детско-юношеского туризма, выявление и поддержку талантливых и одарённых детей в области научно-технического творчества, развитие у них интереса к инженерно-техническим профессиям и исследовательской деятельности, а также на популяризацию кадетского движения, содействие интеллектуальному, культурному, физическому и нравственному развитию детей, воспитание чувства преемственности поколений на основе знакомства с общим историческим прошлым.

# Общество
По материалам: edu.ru

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