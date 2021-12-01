Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Приложение Xbox на смартфонах скоро получит давно запрашиваемую функцию

Приложение Xbox на смартфонах скоро получит давно запрашиваемую функцию


В социальной сети Twitter один из лидеров Xbox Майор Нельсон сегодня анонсировал скорое обновление приложения Xbox на смартфонах.

По его словам, приложение на мобильных устройствах получит давно запрашиваемую сообществом функцию — возможность быстро делиться своими снимками и игровыми клипами. Достаточно будет прямо из мобильного приложения скопировать ссылку на конкретный снимок или игровой клип, после чего им можно будет поделиться в любом месте с другими пользователями. При переходе по ссылке сразу будет виден контент, которым игрок поделился, не потребуется никаких дополнительных авторизаций.

Вторая функция, которая появится в мобильном приложении Xbox — это возможность быстро получить доступ к популярному контенту в Xbox Live. Игроки смогут просматривать популярные игровые клипы, лайкать их, комментировать и выполнять другие действия.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в криптоиндустрию
Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи биткоинов
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи
В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах
В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Игра Dying Light 2 «ушла на золото», переносов больше не будет
Игра Dying Light 2 «ушла на золото», переносов больше не будет
Объявлена дата релиза Warframe — The New War, крупнейшего сюжетного обновления
Объявлена дата релиза Warframe — The New War, крупнейшего сюжетного
Приложение Xbox на смартфонах скоро получит давно запрашиваемую функцию
Приложение Xbox на смартфонах скоро получит давно запрашиваемую
Minecraft получает крупное обновление Caves & Cliffs Part 2
Minecraft получает крупное обновление Caves & Cliffs Part 2
Rockstar перенесла дату выхода дисков с игрой Grand Theft Auto: The Trilogy
Rockstar перенесла дату выхода дисков с игрой Grand Theft Auto: The
Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Елена Перминова, Мария Шарапова на церемонии Fashion Awards в Лондоне
Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Елена Перминова, Мария Шарапова на
В США похвастались улучшенными макетами российской военной техники для тренировок
В США похвастались улучшенными макетами российской военной техники

Топ на сегодня

Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян
Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян
Памяти Вирджила Абло: как он стал одним из самых влиятельных дизайнеров и каким его запомнили коллеги
Памяти Вирджила Абло: как он стал одним из самых влиятельных
Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей
Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей
Гороскоп от Анжелы Перл на декабрь 2021 года
Гороскоп от Анжелы Перл на декабрь 2021 года

Еще по теме

Новые функции в приложении Xbox на смартфонах
Microsoft анонсировала крупный апдейт приложения Xbox для PC
Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S
Уникальная эмблема в Xbox Live к 20-летию Xbox