Приложение Xbox на смартфонах скоро получит давно запрашиваемую функцию





В социальной сети Twitter один из лидеров Xbox Майор Нельсон сегодня анонсировал скорое обновление приложения Xbox на смартфонах.

По его словам, приложение на мобильных устройствах получит давно запрашиваемую сообществом функцию — возможность быстро делиться своими снимками и игровыми клипами. Достаточно будет прямо из мобильного приложения скопировать ссылку на конкретный снимок или игровой клип, после чего им можно будет поделиться в любом месте с другими пользователями. При переходе по ссылке сразу будет виден контент, которым игрок поделился, не потребуется никаких дополнительных авторизаций.

Вторая функция, которая появится в мобильном приложении Xbox — это возможность быстро получить доступ к популярному контенту в Xbox Live. Игроки смогут просматривать популярные игровые клипы, лайкать их, комментировать и выполнять другие действия.

Trending content will be spotlighted in the Xbox app, where you will be able to watch, like, comment, and share posts of other users game clips pic.twitter.com/Y2Ivmuj4c7 — Larry Hryb ☁ (@majornelson) November 30, 2021



