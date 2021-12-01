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Приметы к первому дню зимы: как привлечь удачу 1 декабря

Приметы к первому дню зимы: как привлечь удачу 1 декабря

Народные приметы — это кладезь мудрых советов, которые основаны на вековых наблюдениях наших предков. С их помощью удастся встретить первый день зимы в хорошем настроении и привлечь удачу на весь декабрь.


Наступление зимы всегда волнительно, ведь впереди — новогодние праздники, сюрпризы под елкой и долгожданные каникулы. Обрести хорошее настроение и привлечь удачу в декабре получится благодаря простым приметам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать зиму с позитивного настроя, чтобы завершить год успешно и без сожалений о невыполненных делах.


1 декабря свежий снег выпал — по нему нужно пройти, оставив след на нетронутом покрове. Если к вечеру на след никто не наступит, то весь следующий год будет удачным.
В первый день зимы свежим снегом умываются, чтобы неудачи прогнать и счастье привлечь.
Увидеть 1 декабря белую птицу — к удаче в личной жизни и обретению гармонии с близкими людьми.
Неудачи с деньгами пройдут, если 1 числа бросить в водоем монетку и прошептать желание о том, чтобы обрести богатство.
По примете в декабре в долг ничего не дают и свои долги раздают, чтобы неудач не привлекать и проблем себе не искать.
Удача ждет тех, кто в первый день зимы на пути встретит молодую девушку. Если первым попадется мужчина, то будут проблемы с деньгами, а если пожилая женщина, то самочувствие будет ухудшаться.
Первый день зимы будет удачным для тех, кто бескорыстно делает добрые дела.
1 декабря гости пришли — их привечают и за стол сажают. Гости голодными не ушли — удача также из дома не уйдет.
В первый день зимы снежинку на ладонь поймать — удачу привлечь.
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По материалам: dailyhoro.ru

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