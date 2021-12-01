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Разработан порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных

Разработан порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных

22:37  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных. Проект постановления правительства опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 сентября 2022 года у участников рынка интернет-рекламы появится обязанность передавать в Роскомнадзор сведения о размещаемой рекламе. Как объясняли в Минцифры, это необходимо для того, чтобы обеспечить равные условия ведения бизнеса для интернет-компаний на рынке.

Роскомнадзор определит, какую информацию о рекламе в Интернете можно предоставлять третьим лицам


В соответствии с документом, Роскомнадзор будет вести учет, хранить и обрабатывать информацию о распространенной в Сети рекламе, в том числе сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем.

Проектом утверждаются критерии отнесения участников рынка интернет-рекламы к лицам, обязанным предоставлять информацию о рекламе в ведомство, состав передаваемой информации и порядок взаимодействия Роскомнадзора с участниками рынка интернет-рекламы.

Отмечается, что порядок не распространяется на операторов социальной рекламы.

Необходимые для создания системы учета интернет-рекламы организационные и технические меры будет осуществлять подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр».

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать шесть лет. 

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Накануне Минцифры также опубликовало проект постановления правительства с предложением создать комиссию по отбору оператора рекламных данных. 

В начале июля президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России создадут единую информационную систему учёта рекламы в интернете. Согласно документу, сбор и обработка информации о рекламе в Сети, учёт и хранение таких данных, а также доступ к ним будут автоматизированы. 



#интернет #бизнес


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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