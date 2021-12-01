Разрушаем популярные стереотипы о Козерогах

Вадим Карасев

О Козерогах, несмотря на их относительно неконфликтную сущность, ходит множество слухов. Они выливаются в мифы, в которые верит большинство людей. Настало время развеять эти мифы.

В интернете есть колоссальное количество информации о разных Знаках Зодиака, среди которой может быть много неправды. Старайтесь проверять совместимость с людьми разных Знаков при помощи специальной таблицы, чтобы формировать свое мнение максимально объективно.

Козероги не верят в любовь

Козероги — одни из немногих, кто верит именно в самую высшую форму любви, восхваляемую в песнях и стихах. Особенно это касается женщин данного Знака. Мужчины тоже относятся к отношениям очень серьезно. Из-за этого представители данного Знака предпочитают не размениваться на мимолетные отношения, занимаясь поисками «того самого» или «той самой». Вкупе с высокими требованиями это и создает впечатление, будто Козероги холодны и им не нужна любовь.

Козероги холодные и лишены эмоций

Если Козероги не показывают эмоций, это не значит, что они их лишены. Это лишь говорит о том, что они просто не хотят, чтобы их эмоции видели. Они не любят играть на публику и демонстрировать всем то, что творится у них в душе. Все самое сокровенное они оставляют лучшим друзьям, любимому человеку и родственникам.

Козероги скучные

Тут тоже нужно смотреть на них в разрезе текущего окружения. Если Козерог вам кажется скучным, значит, ему просто не хочется вас веселить. Если он полон оптимизма, решительности и часто шутит, значит, ему рядом с вами комфортно и он вам доверяет.

Козероги помешаны на контроле

Они любят, когда все идет согласно плану, но на контроле они не помешаны. Им не свойственно держать под контролем абсолютно все и вся. В отношениях они не являются «душными» и надоедливыми. То же самое относится к Козерогам-начальникам. Они контролируют только то, что может внезапно выйти из-под контроля.

Козероги думают лишь о себе

Им свойственна эгоистичность, но в основном они думают больше о семье, о родных и об их благополучии. В большинстве случаев они поступают жестко в работе и бизнесе. Чем больше ответственность Козерогов за родственников или своих детей, тем более неуступчивыми в деловом плане они становятся. В быту они также эгоистичны в меру.