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Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

С 1 декабря российским авиакомпаниям разрешено возобновить авиасообщение с пятью странами: Коста-Рикой, Бразилией, Монголией, Аргентиной и Бангладеш. Такое решение, с учетом эпидобстановки в отдельных странах, принял оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Из Москвы дважды в неделю разрешено выполнять рейсы в Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрос, Дакку и Сан-Хосе, трижды - в Улан-Батор. Один раз в неделю россияне могут улететь в столицу Монголии из Иркутска, Красноярска и Улан-Удэ.

Сняты ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром. Разрешено увеличить количество рейсов во Вьетнам, Италию, Казахстан, Азербайджан и Киргизию.

С 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам не выезжать за рубеж в новогодние каникулы и провести праздники дома. На заседании оперштаба 30 ноября она отметила, что ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, в том числе и со здоровьем.

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По материалам: irk

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