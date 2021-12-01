Российский государственный гуманитарный университет проводит олимпиаду для школьников

В 2021/22 учебном году Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) традиционно организует олимпиаду для школьников с 9-го по 11-й класс. Олимпиада проходит по следующим профилям: история, русский язык, иностранные языки, литература и обществознание. Регистрация участников открыта до 17 января 2022 года.

Соревнования проходят в два этапа. Отборочный этап будет организован в онлайн-формате с 18 января по 1 февраля 2022. После этого результаты, списки победителей и призеров утверждаются оргкомитетом и публикуются на сайте РГГУ до 11 февраля 2022 года.

Заключительный этап пройдет с применением дистанционных технологий 26–27 февраля 2022 года. Планируется, что ребята выполнят задания дистанционно. Для проведения соревнований применят системы аудиовизуального контроля участников. Но если у участников не будет необходимого оборудования, они смогут написать олимпиаду в здании РГГУ.

Окончательные результаты заключительного этапа олимпиады с учетом решений апелляционной комиссии будут опубликованы на официально сайте Олимпиаду РГГУ до 30 марта 2022 года.

Все профили олимпиады, кроме обществознания, включены в перечень олимпиад школьников на 2021/22 учебный год и считаются олимпиадами II уровня. Об этом говорится в приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 31 августа 2021 года № 804.