С 1 декабря на Ангаре завершен сезон навигации

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области информируют о закрытии навигации на реке Ангаре с 1 декабря до 1 марта. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

В соответствии с постановлением областного правительства эксплуатация маломерных судов на реках Иркутской области, за исключением Ангары, допускается на реках с 1 мая до 10 октября. На реке Ангаре - с 1 марта до 1 декабря; на озере Байкал - с 15 мая до 25 декабря; на водохранилищах - с 15 мая до 1 ноября.

После завершения навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещен.

Инспекторы ГИМС проводят пешее и автомобильное патрулирование прибрежных зон для контроля выполнения требований на период закрытия навигации. Судоводителей, которые выйдут на водоемы позже указан дат, привлекут к административной ответственности.

В соответствии с частью 1 статьи 11.8 КоАП РФ нарушителям грозит штраф от 5000 до 10000 рублей.