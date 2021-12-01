Самые полезные овощи для здоровья

Роман Иванов

Сбалансированный рацион должен включать витамины и минералы, которые в большом количестве содержат свежие овощи. На полезные свойства некоторых из них стоит обратить особое внимание.

Насыщена необходимыми для человеческого организма микроэлементами зеленая стручковая фасоль, которую стоит купить для профилактики инфарктов. Она ценна сбалансированным сочетанием клетчатки, фолиевой кислоты, магния и калия. Также способствует улучшению пищеварения, помогает в борьбе с бронхитом и ревматизмом. Продукт легко усваивается и считается одним из низкокалорийных. Недооцениваются зернобобовые, хотя они богаты белком, но при этом имеют мало жира. Они содержат питательные вещества и антиоксиданты, которые противостоят процессу старения.

Необходимые в рационе овощи

Следующих список овощей принесёт большую пользу здоровью при регулярном употреблении:

Морковь. Это эффективный источник каротина, превращающегося в витамин А и благотворно влияющего на зрение. Хрустящий продукт также обладает витаминами В, РР, С, Е, К. Благодаря железу, магнию, калию в своём составе морковка укрепляет сосуды, работу сердца, кишечника, иммунной системы. Ещё это полезный продукт для красоты благодаря положительному воздействию на кожу, волосы и ногти. Помидоры. Способствуют нормализации обмена веществ, работы почек и кишечника, позволяют снизить уровень холестерина. Они включают витамин С, К и калий, а также мощный антиоксидант ликопин, который снижает риск раковых и сердечных заболеваний. Лук. Являясь природным антибиотиком, защищает человека от простуд. Фитонциды в его составе эффективны в борьбе с вирусами и заботятся о верхних дыхательных путях. Лук помогает активировать обмен веществ и способствует очищению крови. И, как не удивительно, этот продукт ещё и афродизиак. Чеснок. Также мощный природный антибиотик, при нулевой калорийности, эффективен в снижении уровня холестерина и кровяного давления. Суперпродукт богатый на более, чем 150 полезных веществ. Отличается общеукрепляющими, антисептическими, противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. Брокколи. Включает витамины группы В, которые положительно влияют на пищеварительную систему. Также продукт содержит клетчатку, кальций, калий и белок. При этом брокколи может сохранять свой богатый состав даже в замороженном виде. Болгарский перец. По содержанию витамина С обходит даже лимоны. Особо концентрированной считается плодоножка, которая чаще всего остаётся без внимания. Именно перец содержит редкий витамин Р, поддерживающий работу сердца и сосудов.



