Самые сильные персонажи «Властелина колец» и «Хоббита»

1. Гэндальф Белый.Что он умеет: помимо того, что Гэндальф очень мудр и осведомлен, он может выполнять устрашающую магию и особенно одарен заклинаниями, основанными на свете и огне. Он способен — одним словом — разбить посох Сарумана и изгнать дух темного волшебника из тела короля Теодена. Кроме того, он также является искусным фехтовальщиком и владеет знаменитым клинком.2. Темный Лорд Саурон.Что он умеет: Саурон когда-то был учеником Валы и мастером-кузнецом Ауле. Здесь он научился тонкому искусству и мастерству создания магических колец и получил способность создавать Кольца Власти. Он также искусный лжец и может использовать свою хитрость, чтобы убедить людей поверить в его ложь. Перед поражением Саурона от Лютиэн и Хуана он обладал способностью принимать различные формы, включая вампира и оборотня.3. Леди Галадриэль.Что она умеет: Галадриэль прекрасно владеет магией и, по слухам, является чародейкой. Она способна общаться только с помощью мысли и может противостоять влиянию Саурона, даже несмотря на то, что носит Кольцо Силы. Благодаря использованию своего зеркала она, кажется, имеет способность видеть будущее и обладает обширными знаниями о прошлом.4. Элронд.Что он умеет: Элронд — хранитель Вильи, сильнейшего из трех эльфийских Колец Власти. Он опытный военачальник и искусен в бою. Вдобавок он несравненно мудр и имеет большое влияние на многих.5. Балрог.Что он умеет: Балроги способны на ошеломляющие подвиги темной магии и являются одними из самых физически мощных существ Средиземья. У них есть и пылающий меч, и огненный кнут, которым они опустошают всех, кто им противостоит.6. Глорфиндел.Что он умеет: Глорфиндель очень одарен в боевых искусствах, а также обладает замечательной храбростью. Получив свое второе физическое воплощение, Манвэ наделяет Глорфиндела чудесными способностями, подобными силам майаров. Он также искусен в искусстве исцеления, что было продемонстрировано, когда он лечил отравленную рану Фродо.7. Король-чародей Ангмара.Что он может сделать: Как призрак-нежить, Король-Чародей не может быть убит ни одним живым человеком. Его темный клинок проклят, и когда он пронзает Фродо им, рана никогда по-настоящему не заживает и оставляет хоббиту чувство пустоты до конца своих дней. Король-Чародей, как и другие Назгулы, может чувствовать, когда человек надевает Единое Кольцо, из-за связи с ним. Король-Чародей также является кровожадным воином на поле боя, одержавшим множество побед и разрушившим множество городов на протяжении всей истории Средиземья.8. Саруман.Что он может сделать: Саруман сначала изучает темную магию, чтобы лучше узнать своего врага Саурона, но искушение использовать ее для собственной выгоды оказывается слишком большим, чтобы сопротивляться. Он обладает способностью получать дальнее зрение, знания и общение с Темным Лордом через свой Палантир, а также обладать разумом и телами других, как мы видим, когда он вторгается в Короля Теодена.9. Арагорн.Что он может сделать: Арагорн наделен долгой жизнью и жизненной силой, превосходящей возможности обычного человека, благодаря его нуменорской крови. Он опытный воин и следопыт, что позволяет ему легко выслеживать добычу и наблюдать за окружающей средой, чтобы собирать подсказки о том, что там недавно произошло. Он также хорошо разбирается в выживании в дикой природе и в искусстве исцеления.10. Леголас.Что он умеет: Мастерство Леголаса в обращении с луком не имеет себе равных, кроме того, он невероятно проворен, быстр и силен. В фильмах он постоянно исполняет акробатические трюки, которые, кажется, не поддаются логике. Чувства зрения и слуха у Леголаса сверхъестественно обостренные, и он мастерски сражается парными ножами.11. Древобород.Что он умеет: хотя он и медлителен, когда приходит время сражаться, Древобород становится неукротимым противником. В фильмах, увидев, как Саруман опустошал леса вокруг своего дома, Древобород начинает свирепую атаку на орков. Его мощные удары отбрасывают врагов в сторону, как будто они всего лишь тряпичные куклы, и никакие атаки, похоже, его не беспокоят.12. Беорн.Что он умеет: помимо того, что он меняет кожу и обладает огромной физической силой, Беорн также может общаться с животными. Он также прекрасно понимает секреты лесов, поскольку он предупреждает Бильбо и его товарищей не пить из проклятых ручьев Лихолесья.13. Король мертвых.Что он может сделать: он и его легион призрачных солдат неспособны получить урон или упасть в битве, но они могут злобно атаковать других. Армия кажется неуязвимой во всех смыслах, и они настигают своих врагов волной неумолимой силы.14. Радагаст.Что он умеет: Как волшебник, Радагаст обладает сильными магическими способностями. Он может разговаривать с животными и имеет обширные познания в волшебных травах. Он — союзник орлов Средиземья, и в фильмах он использует команду кроликов Росгобель, которые перевозят его на санях на невероятных скоростях.15. Гимли, сын Глоина.Что он умеет: Гимли стойкий воин, предпочитающий использование топора всему другому оружию. У него отличная выносливость, он непоколебимый и жестокий боец ​​против орков.16. Арвен.Что она умеет: в фильмах Арвен изображается смелой и сильной наездницей. Она может незаметно подкрасться к Арагорну, следопыту с обостренными чувствами. У нее также есть магическая связь с природой, и она способна призывать на помощь речных духов, а также использовать таинственную силу, которая заставляет Фродо цепляться за жизнь.17. Торин Дубощит.Что он может сделать: Торин получил свое имя «Дубощит», когда использовал дубовую ветвь, чтобы отбиваться от врагов после того, как его щит сломался в битве. Он мускулистый воин, владеющий знаменитым клинком Оркристом, рубящим гобливно, но он также искусен в обращении с луком и топором.18. Король Теоден Роханский.Что он умеет: Как и другие воины своей страны, Теоден — опытный наездник. Он также справедливый и стойкий царь по отношению к своему народу, тщательно выбирающий свои планы, но также знающий, когда можно рискнуть всем ради чести и славы.19. Боромир.Что он умеет: помимо того, что он несравненный боец ​​и командир, Боромир обладает знаменитым Рогом Гондора, который является драгоценной реликвией, которую можно услышать в Гондоре независимо от расстояния. Боромир использовал этот рог, чтобы остановить приближение орков Балрога, преследующих Братство.20. Шелоб.Что она умеет: помимо того, что Шелоб ослепительно быстрая и смертоносная благодаря своей чистой силе, она может опутать свою добычу паутиной, которую плетет. Ее яд оставляет жертв парализованными, так что она может медленно питаться их еще живыми формами.21. Эомер.Что он умеет: Эомер едет в битву с копьем. Как один из Рохиррим, он имеет многолетний опыт верховой езды и командования лошадьми в бою, что оказывается очень полезным во многих жестоких конфликтах.22. Фарамир.Что он умеет: Фарамир владеет луком и клинком, и когда приходит время ехать в битву, его храбрость не подводит его. Даже когда его отец приказывает ему сражаться в стычке, которая почти наверняка его убьет, Фарамир без колебаний выполняет свой долг.23. Бард Лучник.Что он умеет: у Барда есть особая стрела, которую отец передает ему, и он каким-то образом всегда мог найти ее. Помимо того, что он владеет этой фамильной реликвией, Бард — высококвалифицированный лучник, а также хороший и справедливый лидер для своего народа.24. Эовин.Что она умеет: женщины в Рохане гордятся тем, что изучают искусство боя и защиты, и Эовин преуспевает в этих навыках. Она опытный боец ​​на мечах, а также опытный наездник.