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Сандра Баллок рассказала о воспитании приемных детей: "Иногда мне хочется, чтобы наша кожа была одинакового цвета"

Сандра Баллок рассказала о воспитании приемных детей: "Иногда мне хочется, чтобы наша кожа была одинакового цвета"

57-летняя Сандра Баллок воспитывает двоих приемных детей: 11-летнего сына Луи и восьмилетнюю дочь Лейлу. В разговоре с Джадой Пинкетт-Смит в Red Table Talk актриса призналась, что ее с детьми различие в цвете кожи сказывается на отношении общества к ее семье.

Иногда мне хочется, чтобы наша кожа была одинакового цвета. Это облегчило бы восприятие нас как семьи,

— сказала она.


Сандра Баллок с дочерью Лайлой

Баллок несколько лет назад высказывала опасения из-за того, что ее дети могут столкнуться с проявлениями расизма со стороны общества.

Мы так далеко продвинулись в области гражданских прав, но потом вернулись в прошлое. Я хочу, чтобы мой сын был в безопасности. Я хочу, чтобы моего сына судили за то, какой он есть,

— говорила звезда.


Детей Сандра воспитывает одна. Луи она усыновила, когда ему было три месяца, а Лайлу она взяла из приюта в Луизиане, когда девочке было три года.

На момент усыновления Луи она была замужем за телеведущим Джесси Джеймсом. Узнав о его неверности, актриса подала на развод и продолжила заниматься усыновлением ребенка самостоятельно.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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