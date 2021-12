Sequoia Capital возглавила раунд финансирования CertiK на $80 млн

Ориентированный на аудит безопасности смарт-контрактов стартап CertiK привлек $80 млн в рамках раунда финансирования Серии B2. Его возглавила Sequoia Capital China.

The post Sequoia Capital возглавила раунд финансирования CertiK на $80 млн first appeared on ForkLog.