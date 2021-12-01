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Сергей Глушко считает, что у его сына будет еще много девушек

Сергей Глушко считает, что у его сына будет еще много девушек
Стриптизер Сергей Глушко не в восторге, что у Архипа девушка - стриптизерша. Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко — 19 лет. Недавно Архип дебютировал с мамой на телевидении в качестве ведущего музыкальной программы, а также успел устроить личную жизнь. Его возлюбленная Мелисса Фокс работала стриптизершей в одном из московских клубов. Теперь пара живет вместе в доме Королевой и Тарзана. Звездным родителям выбор сына пришелся не по душе.
Сергей Глушко с сыном «Он подросток, поэтому я бы не относился серьезно. Сколько их еще таких невест будет! Ну, если в папку пошел, то это очень много», — рассказал Сергей Глушко. Это его жизнь, это его выбор. Может, даже неправильный. Но он должен это понять сам», — сказал Сергей Глушко в программе «Светская хроника» на Пятом канале. Также Тарзан отметил, что они с певицей не будут препятствовать роману сына.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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