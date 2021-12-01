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Сергей Лазарев показал детей на отдыхе и рассказал об их характерах

Сергей Лазарев показал детей на отдыхе и рассказал об их характерах
Певец Сергей Лазарев отдыхает с сыном Никитой и дочерью Анютой в ОАЭ, откуда и поделился кадрами из бассейна. Заодно артист рассказал и о характерах своих детей. Сергей Лазарев — дважды папа, воспитываюший 7-летнего сына и 3-летнюю дочь. Артист признался, что Анна растет полной противоположностью Никиты. Звездный отец с интересом наблюдает за своими наследниками на отдыхе. Сергей Лазарев признался, что дочка все докладывает ему о своем брате. Певец с улыбкой это воспринимает. Напомним, Никита учится в 1 классе в частной школе, а Аня ходит в детский сад при ней.
Сергей Лазарев с детьми «Отдых с детьми - это, конечно, особый отдых! Сейчас они в таком уже возрасте, что выдают перлы каждый день, особенно Анюта! Вообще, она у нас командирша, с характером. Если Никита у нас скромняга - «московская интеллигенция», то Аня из тех девочек, которые на скаку лошадь остановят😂😂!»— рассказал артист.
Сергей Лазарев с детьми «Наблюдать за их общением и отношением друг к другу - одно удовольствие!! Анюта, как и любая младшая сестренка вечно бежит с криком «Папаааа, А Вот Никита ….» и далее докладывает все, что брат сделал или не сделал. 😂. Это умора. Пупсики! ❤️» — поделился исполнитель. «Какие же вы хорошие и солнечные!🥰☀️», «Счастливая семья😍», «У Анечки, наверное, боевой характер в бабушку?😊», «Аня, наш человек 😁🤣❤️ умница ❤️ самый лучший отдых 🔥🔥❤️❤️», «" Московская интеллегенция "😂😂😂 все правильно так и надо. Девочка девочкой, а мужчина мужчиной», «Какие хорошие и счастливые 😍 Шкодные 🥰 Солнечное фото. Доброго утра и хорошего отдыха Вам, Сергей ❤️», - пишут поклонники в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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