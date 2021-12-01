Сеть Информационных центров по атомной энергии проводит конкурс «Ёлки на дистанте - 2021»

Сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) запускает Всероссийский конкурс новогодних творческих работ «Ёлки на дистанте - 2021». Он пройдет с 22 ноября по 23 декабря 2021 года. Заявки принимаются до 13 декабря 2021 года.

Принять участие смогут все желающие: дошкольники, школьники, студенты, а также педагоги и родители, проживающие в регионах присутствия сети ИЦАЭ. При этом подать заявку могут даже семьи, школьные классы и студенческие группы. В команде должно быть от 2 до 5 человек. Возрастных ограничений для участников нет.

Конкурс пройдет в трех номинациях: научные ёлки, которые представляют научные отрасли, техно-ёлки, демонстрирующие результат научно-технического творчества и эко-ёлки, работы из экологичных материалов. Также жюри выберет по одной работе в спецноминациях: КЛАССные ёлки и семейные ёлки.

Списки победителей в каждой номинации и лучшие творческие работы будут опубликованы 23 декабря 2021 года.