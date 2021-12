Сеть супермаркетов в Хорватии начала принимать биткоин

Крупнейшая сеть супермаркетов в Хорватии Konzum разрешила клиентам своего онлайн-магазина оплачивать товары криптовалютами. Инициатива реализована в партнерстве с процессинговым сервисом Electrocoin.

