СМИ: молодая возлюбленная Градского настояла на браке за месяц до его смерти

Вадим Карасев

Певец и композитор Александр Градский накануне умер в Москве в возрасте 72 лет от инфаркта головного мозга. Стали известны детали его недавней женитьбы на 37-летней Марине Коташенко.

Александр Градский решил жениться на возлюбленной, родившей ему двоих детей, за месяц до собственной смерти.



По данным "Московского комсомольца", на браке после недавней болезни мэтра настояла сама Марина Коташенко, хотя Александр Градский просил ее повременить еще. Каждый шаг ему давался с трудом, поскольку у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

Как отмечается, друзья пары заподозрили, что отношения разладились в ней еще до того, как заболел Александр Градский.

"Куда ты торопишься?" - якобы говорил Марине Александр Градский, утверждая, что детей он уже всем обеспечил.

Несмотря на это, Марина Коташенко смогла добиться официального бракосочетания, которое прошло без громкой церемонии, гостей и застолья.

Напомним, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. Он часто жаловался на постоянные боли в ногах и практически не вставал. В пятницу мужчина попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. Через какое-то время ему стало плохо — Градский потерял сознание и не приходил в себя в течение часа. Ему вызвали скорую, медики доставили пациента в госпиталь с подозрением на инсульт.

По информации СМИ, за жизнь певца последние 12 часов боролись врачи, ему сделали МРТ и оказали всю необходимую медицинскую помощь, однако композитор скончался около двух часов ночи. В последний раз Градский появлялся на публике за пару дней до госпитализации на съемках очередного выпуска шоу "Голос". Участники передачи уже тогда отмечали, что Александр Борисович выглядел нездоровым, имена участников он читал с листочка, а рядом с креслом стоял вентилятор, чтобы облегчить его состояние.

Александр Градский — советский и российский мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Он родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Получил за свою жизнь множество наград, стал лауреатом Государственной премии России (1999) и народным артистом Российской Федерации (1999). Также являлся художественным руководителем театра "Градский Холл" и наставником шоу "Голос".



Как писал NEWSTES, ранее журналист Андрей Караулов откровенно о мучениях Градского в последние дни жизни.