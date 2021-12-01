СМИ: у жителя Томска похитили биткоины на 350 млн рублей

В Томске местного жителя ограбили и под угрозами заставили перевести почти всю имевшуюся у него криптовалюту. Как сообщает РЕН-ТВ, инцидент произошел еще в октябре, однако известно о нем стало только сейчас.

По данным СМИ, возле подъезда к 24-летнему томичу подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал перевести биткоины на свой криптовалютный кошелек. Пострадавший отправил 85 BTC из имевшихся 90 монет.

После этого томича завели в его квартиру и привязали к кровати. До вечера с ним находился незнакомец. Когда он ушел, из квартиры пропали вещи на 400 000 рублей, в том числе наличные в рублях и долларах.

Стоимость похищенных биткоинов на момент хищения оценивалась в 350,6 млн рублей.

Позже полиция задержала подозреваемого, им оказался 36-летний местный житель. Пострадавшему возместили 36 млн рублей из похищенной суммы.

Напомним, в конце октября в Украине задержали подозреваемого в похищении владельца криптовалют и краже $2,5 млн.