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Солнечное затмение в декабре 2021 года

Солнечное затмение в декабре 2021 года

В декабре произойдет последнее затмение в 2021 году. Нас ожидает полное затмение Солнца, что автоматически указывает на большую опасность этого дня. Пришло время узнать, чем будет примечателен этот день.


Затмение произойдет 4 декабря. Это один из самых опасных дней декабря и зимы в целом. Старайтесь в этот день пользоваться талисманами удачи, если вам предстоит заниматься работой или делами. Если вы будете отдыхать, сфокусируйтесь на релаксации и отбросьте в сторону негативные мысли.

Особенности грядущего затмения

Самое важное — нас ждет не частичное, а полное солнечное затмение. Это значит, что опасность будет довольно большой, но есть и плюсы. Когда затмение полное, проблемы приходят вполне предсказуемо. Не будет скрытых процессов, невидимых для наших глаз. Все будет понятно, а это очень хорошо для тех, кто не любит сюрпризы.

Хоть затмение и будет полным, хорошо видно его будет лишь в самых южных широтах Земли, то есть на юге Африки и Австралии. Надеяться на впечатляющее зрелище в России и Европе, да и во всем северном полушарии не стоит.

Из особенностей также стоит выделить тот факт, что затмение пройдет в Знаке Стрельца. С астрологической точки зрения это не самая приятная новость. Стрелец — Знак динамики, а в такой день хочется отдыхать и ничего не делать, чтобы не допустить досадных ошибок. Затмение будет провоцировать людей на необдуманные поступки. Ни в коем случае не стремитесь к наискорейшему решению проблем. Взвешивайте каждый свой шаг, дабы не наделать ошибок, о которых можно пожалеть.


Советы астрологов на 4 декабря

4 декабря завершается последний коридор затмений в 2021 году. Это значит, что помимо проблем, которые нам принесет Солнце и Луна, нам удастся разглядеть первые последствия недавно принятых решений — как самых важных, так и второстепенных.

Это будет день озарений, которые помогут выйти за рамки возможного. У многих людей появятся крайне смелые и граничащие с безумием, но вполне реализуемые идеи. Ими не стоит делиться ни с кем. Важно обдумывать их, записывать, но пока не реализовывать. Активность в такие дни, как сегодня, может вам дорого стоить.

Также астрологи настоятельно рекомендуют не поддаваться искушениям. В такие дни часто происходят измены, предательства. Любой необдуманный поступок может породить недоверие со стороны второй половинки, друзей, близких родственников. Это очень важное время, в которое проверяются на прочность дружба и любовь.

4 декабря удача покинет тех, кто будет наслаждаться излишествами. Особенно это касается людей, которые не могут совладать со своими вредными привычками. Речь не только о курении, но и о лени, шопинге, грубости.

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По материалам: dailyhoro.ru

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