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Сотрудник ГИБДД Саратова признался в майнинге на рабочем месте

Сотрудник ГИБДД Саратова признался в майнинге на рабочем месте


В Саратове завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника полиции, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Саратовской области.


По данным правоохранителей, с февраля по июль 2021 года сотрудник ГИБДД организовал добычу криптовалют в одном из неиспользуемых помещений, принадлежащему полиции. 


Ущерб от незаконно потребленной электроэнергии составил 231 000 рублей. 


Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.


Ранее сообщалось, что в ходе обыска помещения сотрудники инспекции нашли два ASIC-майнера, Wi-Fi роутер и три блока питания.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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