Сотрудник ГИБДД Саратова признался в майнинге на рабочем месте

В Саратове завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника полиции, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Саратовской области.

По данным правоохранителей, с февраля по июль 2021 года сотрудник ГИБДД организовал добычу криптовалют в одном из неиспользуемых помещений, принадлежащему полиции.

Ущерб от незаконно потребленной электроэнергии составил 231 000 рублей.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска помещения сотрудники инспекции нашли два ASIC-майнера, Wi-Fi роутер и три блока питания.