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Спрос иркутян на устройства для «умного дома» в салонах МегаФона вырос на 86%

Спрос иркутян на устройства для «умного дома» в салонах МегаФона вырос на 86%

С начала года спрос на товары для «умного дома» в иркутской сети МегаФон Ритейл вырос на 86% в натуральном выражении и 58% в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья, сообщает пресс-служба МегаФона.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл:
— По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж в Иркутской области – 78,5%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос на 45,7%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (22,8%) и JBL Link Portable* (17,3%).

В тройку покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4%, на третьем – смарт-розетки для экономии и учёта электричества, у которых доля составила 4,5%. В этих категориях иркутяне выбирают продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой – Яндекс YNDX-0007W**. Эти устройства занимают более половины продаж в своих категориях.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 17% достигнув 5 358 рублей. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 73% продаж, против 27% в интернет-магазине.

*джибиэль линк портабл
**яндекс и яндекс 0007ви

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По материалам: irk

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