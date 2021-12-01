Стало известно количество миссий в кампании Halo Infinite





Сегодня студия 343 Industries представила релизный трейлер Halo Infinite. Вместе с тем, портал Trueachievements опубликовал информацию о достижениях, которые ждут игроков в сюжетной кампании Halo Infinite. Если вы не хотите спойлеров, лучше с достижениями не знакомиться — часть из них содержат явные отсылки к тому, что будет происходить в сюжетной кампании.

Здесь мы отметим, что из достижений кампании Halo Infinite стало известно количество основных сюжетных миссий в игре. Игроков ждет 14 миссий.

Можно вспомнить, что 14 сюжетных миссий было в игре Halo 2. Однако Halo Infinite у игроков должна занять больше времени на прохождение, чем Halo 2, учитывая наличие большого количества побочных миссий и масштабные игровые локации. Прохождение основного сюжета в Halo 2 занимало порядка 8-9 часов.

Релиз кампании Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Игра уже доступна для предварительной загрузки по подписке Game Pass.