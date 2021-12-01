Тимур Батрутдинов удалился с сайта знакомств

Шоумен Тимур Батрутдинов рассказал о знакомствах. Артист в «Ошуительном хоу» рассказал о незавидной участи одной из участниц «Холостяка». Судя по всему, речь шла о Галине Ржаксенской. «А у тебя синяя галочка была в Tinder?» — спросил друга Гарик Харламов. «Нет. В этот раз нет. У меня там была одна фотография с усами и надпись: «Егор Батрудов». Все мое общение заключалось вот в чем. Девушки спрашивали: «Это ты?» Я отвечал, что да. Они мне не верили», — заметил Батрутдинов.Тимур Батрутдинов «А вообще в жизни у тебя синяя галочка была? Пьяная женщина», — продолжил допрос Харламов. «Галина. Я ее в «Холостяке» не выбрал, кстати. Она спилась, вышла замуж. Ну в общем пошла по наклонной», сказал Тимур Батрутдинов. Напомним, что Галина Ржаксенская стала финалисткой третьего сезона «Холостяка». Ей Батрутдинов предпочел Дарью Кануху.