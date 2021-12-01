Участница «Голоса» Юлия Кошкина прилетит в Иркутск для съемок в новогоднем проекте

Участница шоу «Голос» на Первом канале Юлия Кошкина прилетит в Иркутск для съемок в новогоднем музыкальном фильме «Иркутские песни о главном». По сюжету героиня Юлии — молодая девушка, которая мечтает о музыкальной карьере, но встречает сопротивление со стороны отца. Он не считает увлечение дочери чем-то серьезным и прочит ей карьеру в своей крупной преуспевающей компании. Зрители «Иркутских песен о главном» непременно услышат и прекрасное исполнение Юлии — авторы не могли не включить в проект музыкальный номер с её участием.

Юрий Яшников, креативный продюсер, режиссер проекта:

— Когда я рассказал Юле содержание эпизода, в съемках которого мы предложили ей принять участие, она не смогла сдержать эмоций и слез. И сразу сказала, что сделает всё зависящее о нее, чтобы прилететь на съемки. Помешать этому могли те обязательства, которые есть у Юлии, как участницы проекта «Голос» перед продюсерами Первого канала. Главным образом, предстояло найти люфт в её плотном графике подготовки к новому этапу музыкального шоу и согласовать возможность этой поездки. Было непросто, но нам это удалось, поэтому мы с радостью можем сообщить, что «Иркутские песни о главном» прирастают таким ярким участником.

Юлия Кошкина:

— «Иркутские песни о главном» — это очень трогательная интересная история про новогоднее волшебство, в которое, мне кажется, хочет верить каждый, даже взрослый человек. Ее увидят в последние дни года все иркутяне, и мои родные и близкие. Я решила, что это будет прекрасным поводом повидаться с ними вот в таком ключе, и прекрасным подарком для меня и для них.

Юлия сказала, что в ее жизни был момент, перекликающийся с историей ее героини, когда семья, близкие, друзья пытаются вернуть человека на землю из его творческих мечтаний. Поэтому, когда она услышала синопсис, кусочек истории своего персонажа, у нее буквально навернулись слезы — настолько жизненной показалась история, в которую многие попадали. «Когда твои близкие строят на тебя совершенно другие планы, в которых ты не хочешь участвовать. Но при этом очень боишься подвести их и заставить переживать за себя», — добавила Юлия Кошкина.

Юлия Кошкина родилась в Иркутске. Окончила иркутскую музыкальную школу №10, музыкальный колледж, а затем и Московский государственный институт культуры. Сейчас она борется за победу в шоу «Голос» в эфире Первого канала. С песней «На заре» группы «Альянс» она попала в десятый сезон музыкального проекта и стала участницей команды Пелагеи. Во время слепых прослушиваний пение сибирячки оценили все члены жюри, повернувшись к ней по условиям конкурса. На этапе «Поединков» Юлия Кошкина снова стала победительницей. Во время дуэта с Екатериной Цымловой ( девушки исполнили песню Н. Палькина и Е. Анисимова «На тропинке, луной запорошенной») ее исполнение так тронуло Пелагею, что наставница сделала выбор в пользу иркутянки.

В Иркутске проходят съемки музыкального новогоднего фильма «Иркутские песни о главном». Проект станет новогодним подарком иркутянам от администрации города и представителей местного бизнес-сообщества. Авторами была задумана концепция «Самый новогодний проект от самых иркутских компаний». Титульным партнером проекта стала администрация города Иркутска, генеральным партнером — «Фармасинтез», также в числе партнеров «Гранд Строй», «Алмаз», «Слата», «Ангария»,"Айхал", «Cake Home», «Шесть Двоек». Информационные партнеры телеканал «АИСТ», радио «МСМ» и информационный портал «Твой Иркутск».

Проект реализовывается компаниями «Burkalo Production» и «Кинокомпании Юрия Яшникова». Работа над музыкальным фильмом закончится в конце декабря, премьера состоится 31 декабря на телеканале «АИСТ» и в социальных сетях. Следить за процессом съемок вы можете в социальных сетях этих компаний и компаний-партнеров.

Иркутянка Юлия Кошкина победила на очередном этапе шоу «Голос» на Первом канале

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