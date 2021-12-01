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Участники проекта «Российский учитель за рубежом» обсудили креативные подходы к изучению русского языка как иностранного

Участники проекта «Российский учитель за рубежом» обсудили креативные подходы к изучению русского языка как иностранного

Вопросы оптимизации образовательной среды на уроках русского языка в сельских школах Республики Узбекистан обсудили участники проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом», информирует пресс-служба ведомства.

Они приняли участие в работе I Международной практической конференции «Русский язык и культура в фокусе современных образовательных технологий», которая прошла Самарканде (Республика Узбекистан).

На конференции учителя также выступили с докладами о современных трудностях оценки уровня владения русским языком в узбекских школах, а также об актуальных и креативных подходах к изучению русского языка как иностранного.

Мероприятие было организовано Омским государственным университетом имени Ф.М. Достоевского при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национальной программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации». В нём приняли участие преподаватели Международного центра образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой.

Конференция позволила объединить в очном формате педагогов-русистов из России, Узбекистана, Казахстана и Республики Беларусь.

Минпросвещения России проводит комплексную работу по повышению уровня владения русским языком за рубежом, которая включает отправление российских педагогов за рубеж, проведение тестирования зарубежных педагогов и школьников на знание русского языка, оказание методической поддержки зарубежным педагогам, разработку учебных материалов для преподавания русского языка как иностранного.

Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой является оператором гуманитарного проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом». Сегодня уже более 240 российских педагогов преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии.

В рамках совместного проекта Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства народного образования Республики Узбекистан «Класс!» российские методисты протестировали более 4000 узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями. Кроме того, они проводят для зарубежных коллег методические семинары. Российские педагоги успешно преподают в школах Узбекистана, разрабатывая сценарии уроков и учебные материалы для занятий. В рамках проекта также апробируются новая образовательная программа по изучению русского языка как иностранного и разработанные в соответствии с ней учебники.

# Общество
По материалам: edu.ru

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