Участники семинара-совещания в Ростовской области обсудили вопросы антикоррупционного законодательства

Разбирались случаи возникновения конфликта интересов и несоблюдения должностными лицами установленных ограничений и запретов

Инструктивно-методический семинар-совещание с участием служащих Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и руководства государственных школ и колледжей по вопросам применения положений антикоррупционного законодательства прошел в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования Ростовской области на 2021–2024 годы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Цель совещания – повышение уровня правосознания государственных гражданских служащих Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и руководителей подведомственных ему государственных учреждений.

Завкафедрой государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте России Михаил Овакимян рассказал собравшимся, что такое конфликт интересов и какую ответственность несут должностные лица за несоблюдение и неисполнение установленных ограничений и запретов. Также обсуждались вопросы единой государственной политики в области противодействия коррупции, совершенствования системы и структуры государственных органов и создания механизмов общественного контроля за их деятельностью.