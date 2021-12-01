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Успех "Игры в кальмара", награда для Кристен Стюарт и лучшие образы: как прошла премия Gotham Awards

Успех "Игры в кальмара", награда для Кристен Стюарт и лучшие образы: как прошла премия Gotham Awards

До "Оскара" осталось всего несколько месяцев, и соперничество между потенциальными фаворитами киноакадемиков в самом разгаре. Очки набирают на кинопремиях, и вчера лучших из лучших выбрали на 31-й ежегодной церемонии вручения наград премии Gotham Awards.

Мероприятие прошло при участии многих голливудских звезд: на красной дорожке появились Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Мэгги Джилленхол, Итан Хоук, Питер Динклэйдж, Хелен Хант, Николас Кейдж (с новой женой Рико Шибатой), Джулианна Мур и другие знаменитости.


Кристен Стюарт, Джулианна Мур и Дакота Джонсон


Дакота Джонсон


Джулианна Мур


Кристен Стюарт


Кристен Стюарт


Рико Шибата и Николас Кейдж

Поздравления в этот вечер принимала актриса Мэгги Джилленхол: ее режиссерский дебют "Пропавшая дочь", премьера которого прошла на Венецианском кинофестивале (там фильм взял приз за лучший сценарий), завоевал сразу четыре награды — за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий (Мэгги Джилленхол), лучшую женскую роль (Оливия Колман). Почетной награды удостоилась и Кристен Стюарт — за роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер".

Что касается сериалов, то главные награды поделили самый обсуждаемый сериал года "Игра в кальмара" (в категории сериалов с длительностью эпизодов более 40 минут) и "Псы резервации" (в категории сериалов с длительностью эпизодов менее 40 минут).


Хелен Хант


Дженнифер Кулидж


Тесса Томпсон


Тэнди Ньютон


Рут Негга


Питер Сарсгаард и Мэгги Джилленхол


Питер Динклэйдж и Итан Хоук


Дакота Джонсон и Мэгги Джилленхол


Кристен Стюарт


Кристен Стюарт, Джулианна Мур и Дакота Джонсон


Дакота Джонсон



Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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