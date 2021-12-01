Успех "Игры в кальмара", награда для Кристен Стюарт и лучшие образы: как прошла премия Gotham Awards

Вадим Карасев

До "Оскара" осталось всего несколько месяцев, и соперничество между потенциальными фаворитами киноакадемиков в самом разгаре. Очки набирают на кинопремиях, и вчера лучших из лучших выбрали на 31-й ежегодной церемонии вручения наград премии Gotham Awards.

Мероприятие прошло при участии многих голливудских звезд: на красной дорожке появились Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Мэгги Джилленхол, Итан Хоук, Питер Динклэйдж, Хелен Хант, Николас Кейдж (с новой женой Рико Шибатой), Джулианна Мур и другие знаменитости.





Кристен Стюарт, Джулианна Мур и Дакота Джонсон





Дакота Джонсон





Джулианна Мур





Кристен Стюарт





Кристен Стюарт





Рико Шибата и Николас Кейдж

Поздравления в этот вечер принимала актриса Мэгги Джилленхол: ее режиссерский дебют "Пропавшая дочь", премьера которого прошла на Венецианском кинофестивале (там фильм взял приз за лучший сценарий), завоевал сразу четыре награды — за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий (Мэгги Джилленхол), лучшую женскую роль (Оливия Колман). Почетной награды удостоилась и Кристен Стюарт — за роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер".

Что касается сериалов, то главные награды поделили самый обсуждаемый сериал года "Игра в кальмара" (в категории сериалов с длительностью эпизодов более 40 минут) и "Псы резервации" (в категории сериалов с длительностью эпизодов менее 40 минут).





Хелен Хант





Дженнифер Кулидж





Тесса Томпсон





Тэнди Ньютон





Рут Негга





Питер Сарсгаард и Мэгги Джилленхол





Питер Динклэйдж и Итан Хоук





Дакота Джонсон и Мэгги Джилленхол





Кристен Стюарт





Кристен Стюарт, Джулианна Мур и Дакота Джонсон





Дакота Джонсон





Сплетник