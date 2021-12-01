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В 2021 году в Иркутске установили девять светофоров на аварийных участках

В 2021 году в Иркутске установили девять светофоров на аварийных участках

Девять новых светофоров установили в Иркутске в 2021 году. Объекты оборудовали на улице Розы Люксембург при пересечении с 12-м Советским переулком, на Ново-Ленинской объездной дороге в районе пересечения с переулком Академика Окладникова, на улице Седова в районе Музыкального театра, на улице Олега Кошевого, 2/3 и 65а/1, а также на перекрестке улиц Гоголя и Чернышевского. Еще три светофорных объекта появились на улице Франк-Каменецкого, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Сергей Шимков, начальник службы эксплуатации светофорных объектов МКУ «Безопасный город»:
— Больше всего светофоров установлено на пешеходных переходах, которые являются очагами аварийности. Три объекта на Франк-Каменецкого оборудованы в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Выполнены работы по благоустройству подходов, оборудованы ограждения и дополнительные дорожные знаки. Все новые светофоры сделаны в России и соответствуют нормативным требованиям ГОСТа.

Подключением новых светофоров занимается эксплуатирующая организация МКУ «Безопасный город». Организацию работы службы проверил мэр города Руслан Болотов.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:
— В Иркутске, особенно в его центре, сосредоточено большое количество транспорта. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы уменьшить нагрузку на городские магистрали. Но это задача не одного года. Одна из составляющих техническая — управление потоками. И эта служба во взаимодействии с ГИБДД может регулировать движение. При этом перед нами стоит задача строить развязки без перекрестков и светофоров. Сейчас на этапе проектирования Лермонтовская развязка. В следующем году заходим на проектирование развязки в районе плотины ГЭС. К этому вопросу будем подходить комплексно: создавать выделенные полосы, менять систему общественного транспорта. Это приоритеты для Иркутска на ближайшие пять лет.

Служба эксплуатации светофорных объектов занимается обеспечением мониторинга работоспособности светофоров на дорогах города Иркутска, эксплуатацией и техническим обслуживанием. В оперативном управлении службы находятся 175 светофоров, 116 нерегулируемых пешеходных переходов, оборудованных светофорами типа Т7, а также автоматизированная система управления дорожным движением. В 2022 году планируется протестировать ряд автоматизированных систем для автоматического регулирования потоками на регулируемых перекрёстках, а также регулировка существующих режимов работы для координации светофорных объектов и настройки «зелёной волны».

# Актуальные новости
По материалам: irk

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