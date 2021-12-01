В 6-м микрорайоне Ново-Ленино начали строить детский сад на 220 мест

В 6-м микрорайоне Ново-Ленино начали возводить детский сад на 220 мест. В двухэтажном здании площадью более пять тысяч квадратных метров разместятся 11 групп для детей разных возрастов. Для воспитанников предусмотрены плавательный бассейн, спортивный и актовый залы. Отдельные помещения отведут под медицинский пункт, пищеблок и прачечную. На территории учреждения планируется разместить площадки с теневыми навесами — отдельные для каждой группы, а также большую физкультурную площадку, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска:

— Одна из основных задач администрации — создание комфортных условий в детских садах города. Есть потребность и в новых местах. Поэтому мы продолжаем строить новые садики. Я убежден, что школы и детсады должны быть в шаговой доступности для жителей каждого района нашего города. Планируем, что уже в 2023 году детский сад в 6-м микрорайоне Ново-Ленино примет ребят.

В Иркутске ведутся работы по строительству дополнительного блока на 500 мест школы №14 и детского сада в микрорайоне Лесной. Возводятся общеобразовательная школа на 1 275 мест по улице Багратиона и пристрой на 200 мест к школе № 75. Заключены муниципальные контракты на строительство блоков начальных классов школ №57 и №53. В рамках концессионных соглашений рассматривается строительство школ в микрорайоне Союз на 1 225 мест и на улице Норильской, рассчитанной на 1 150 учеников. В течение нескольких лет новые учреждения появятся в микрорайоне Лисиха, на территории ИВВАИУ и улице Ленской.