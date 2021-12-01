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В Бодайбо судебные приставы на 30 суток опечатали кафе за нарушение антиковидных мер

В Бодайбо судебные приставы на 30 суток опечатали кафе за нарушение антиковидных мер

Судебные приставы опечатали кафе в городе Бодайбо из-за нарушений оказания услуг общественного питания, пишет пресс-служба управления ФССП России по Иркутской области.

Исполнительный лист о приостановлении деятельности кафе на 30 суток поступил в отделение судебных приставов по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам. Бодайбинский городской суд признал виновным индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Установлено, что заведение общественного питания работало после 23:00 в нарушение действующих в регионе правил, введенных указом губернатора в связи с распространением COVID-19.

Вход в помещение опечатан в присутствии владельца заведения. Его предупредили о мерах принудительного характера в случае неисполнения им судебного решения.

Решение суда контролируют судебные приставы в течение времени, указанного судом.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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