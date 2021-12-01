В четырех школах Перми будут оценивать качество питания по QR-кодам

В Пермском крае 30 ноября стартует пилотный проект по оценке качества питания школьников в четырех школах краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Школьники будут участвовать в опросе, сканируя QR-коды в столовых. Перейдя по ссылке, дети оценят качество блюд, их подачу, разнообразие меню по пятибалльной шкале. Они смогут также указать блюда, которые им особенно понравились или не понравились. Оценить питание в школе смогут и родители, перейдя по ссылке в личных кабинетах в электронных дневниках.

«Для пилотного проекта мы отобрали две школы с положительными отзывами и две, к организации питания в которых есть замечания. В вопросе качества предоставляемого питания необходимо учитывать мнение школьников и родителей. Сейчас основными каналами обратной связи выступают порталы «Управляем вместе», «Госуслуги», а также телефон горячей линии в министерстве. QR-код может стать новым инструментом повышения качества услуги», – добавляет глава регионального Минобрнауки Раиса Кассина.

Проект реализуется на базе портала «Управляем вместе». По итогам опроса в школах № 25, 42,127 и лицее № 10 будут сформированы рекомендации для улучшения питания в школах и организованы выездные проверки.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что необходимо усилить контроль за школьным питанием в муниципалитетах.

Проект реализуется Центром управления регионом и Министерством образования и науки Пермского края при поддержке краевого Министерства информационного развития и связи.