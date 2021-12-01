В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи биткоинов

Полиция Дагестана обнаружила майнинг-ферму в нежилом помещении в селе Ботлих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, ферма функционирует с августа 2021 года, оборудование принадлежит 57-летнему местному жителю. Для осуществления деятельности по добыче криптовалют злоумышленник незаконно подключился к проходившей неподалеку линии электропередач.

Предварительный ущерб сетевой компании оценивается в 600 000 рублей.

В помещении полицейские нашли комплектующие от компьютеров и майнинговые устройства.

Материал проверки передан для принятия процессуального решения.

Ранее в Дагестане выявили еще одну крупную майнинговую ферму. Ежемесячный ущерб от ее работы, по предварительным данным, составлял около миллиона рублей. МВД устанавливает хозяина оборудования.