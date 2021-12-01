Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи биткоинов

В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи биткоинов

В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи биткоинов


Полиция Дагестана обнаружила майнинг-ферму в нежилом помещении в селе Ботлих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.


По версии следствия, ферма функционирует с августа 2021 года, оборудование принадлежит 57-летнему местному жителю. Для осуществления деятельности по добыче криптовалют злоумышленник незаконно подключился к проходившей неподалеку линии электропередач.


Предварительный ущерб сетевой компании оценивается в 600 000 рублей.


В помещении полицейские нашли комплектующие от компьютеров и майнинговые устройства.


Материал проверки передан для принятия процессуального решения.


Ранее в Дагестане выявили еще одну крупную майнинговую ферму. Ежемесячный ущерб от ее работы, по предварительным данным, составлял около миллиона рублей. МВД устанавливает хозяина оборудования.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в криптоиндустрию
Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи биткоинов
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи
В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах
В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Игра Dying Light 2 «ушла на золото», переносов больше не будет
Игра Dying Light 2 «ушла на золото», переносов больше не будет
Объявлена дата релиза Warframe — The New War, крупнейшего сюжетного обновления
Объявлена дата релиза Warframe — The New War, крупнейшего сюжетного
Приложение Xbox на смартфонах скоро получит давно запрашиваемую функцию
Приложение Xbox на смартфонах скоро получит давно запрашиваемую
Minecraft получает крупное обновление Caves & Cliffs Part 2
Minecraft получает крупное обновление Caves & Cliffs Part 2
Rockstar перенесла дату выхода дисков с игрой Grand Theft Auto: The Trilogy
Rockstar перенесла дату выхода дисков с игрой Grand Theft Auto: The
Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Елена Перминова, Мария Шарапова на церемонии Fashion Awards в Лондоне
Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Елена Перминова, Мария Шарапова на
В США похвастались улучшенными макетами российской военной техники для тренировок
В США похвастались улучшенными макетами российской военной техники

Топ на сегодня

Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян
Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян
Памяти Вирджила Абло: как он стал одним из самых влиятельных дизайнеров и каким его запомнили коллеги
Памяти Вирджила Абло: как он стал одним из самых влиятельных
Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей
Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей
Гороскоп от Анжелы Перл на декабрь 2021 года
Гороскоп от Анжелы Перл на декабрь 2021 года

Еще по теме

В горах Дагестана обнаружили крупную майнинг-ферму
В Кыргызстане обнаружили майнинг-ферму с 2500 серверами
За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей
Неизвестные похитили у жителя Подмосковья 100 ASIC-майнеров