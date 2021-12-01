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В Game Pass игр больше чем на 460 дней непрерывного прохождения

В Game Pass игр больше чем на 460 дней непрерывного прохождения


В сервисе Game Pass Ultimate уже больше 500 разных игр, если учитывать суммарное разнообразие проектов на приставках Xbox и на PC, плюс добавить к этому игры из библиотеки сервиса EA Play, который является частью Game Pass Ultimate. В Game Pass каждый игрок может найти для себя нечто интересное. Но если игроки решат пройти все проекты из подписки, им потребуется больше 460 дней, как подсчитал портал howlongtobeat.

Согласно данным портала howlongtobeat, на прохождение всех игр из Game Pass нужно около 11 тысяч часов – порядка 460 дней.

Отметим, что на портале howlongtobeat информация о продолжительности игр формируется на основе данных о среднем времени прохождения, которые указывают пользователи. При этом, далеко не все игры у них учтены, например, для Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition не задано время прохождения на портале, а игру The Sims 4 указано, что можно пройти за 45 часов.

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По материалам: newxboxone

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