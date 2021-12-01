В Госдуме назвали рэперов, которым не грозит уголовное преследование за их тексты: это Оксимирон и Баста

Вадим Карасев

Зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко назвала рэперов, которым в России не грозит уголовное преследование за тексты их песен, так как в них нет пропаганды наркотиков. Список оказался весьма коротким — в него вошли только Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров. — Прим. ред.) и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.). Об этом депутат заявила в эфире радио "Говорит Москва".





Оксимирон

У нас есть законодательство, которое запрещает пропаганду наркотиков, и поэтому, если там реально есть пропаганда, то наши силовики имеют право привлекать по этой статье. Хочу сказать, что у нас у Басты и у Оксимирона, насколько я помню, такого не было в текстах. Они о другом пели. Поэтому, если рэперы позволяют себе такие вещи выдавать в публичное информационное пространство, то, конечно, они должны отвечать за свои слова. Как и любой другой гражданин. Это объективная реальность, так как раньше законодательства такого не было, сейчас оно появилось, и надо его исполнять. Другое дело, что нужно смотреть степень виновности, но это уже вопрос судебных органов, которые будут принимать решение. Наказание прописано в законодательстве, оно должно быть соразмерно проступку,

— отметила она.





Баста

Разговор на эту тему состоялся на фоне ситуации вокруг рэпера Моргенштерна. Напомним, что недавно в торговле наркотиками в соцсетях коллегу Оксимирона и Басты, рэпера Моргенштерна, обвинил глава СК Александр Бастрыкин. После этого рэпер уехал из России в Беларусь и исчез с радаров. Сейчас он вместе с женой Диларой отдыхает в Дубае. Обвинения в свой адрес он не комментировал.

По данным источника Znak.com, администрация президента вела переговоры с рэпером по поводу его возвращения в Россию. Якобы ему предлагали вернуться на родину и продолжить спокойно заниматься музыкой, но при этом согласиться сотрудничать с властями в преддверии президентских выборов 2024 года. По словам инсайдера, в случае отказа Моргенштерна от сотрудничества по его возвращении в Россию Следственный комитет может продолжить его преследование. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения "уткой". Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин сказал, что о переговорах с Кремлем ему ничего не известно, однако концертный директор музыканта Табриз Шахиди вероятность переговоров отрицать не стал.

Уверен, что такие переговоры теоретически возможны с любым артистом, с любым лидером общественного мнения. И я не вижу в этом ничего постыдного,

— отметил он.

Несколько месяцев назад Моргенштерн был оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих видеоклипах "Розовое вино — 2" и Family.





Моргенштерн

Дело о пропаганде наркотиков также возбудили в отношении рэпера OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов. — Прим. ред.). Также в пропаганде наркотиков подозревают Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк. — Прим. ред.).

Мариана Панкина