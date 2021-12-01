Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Grayscale допустили, что SEC нарушила закон при одобрении фьючерсных биткоин-ETF

В Grayscale допустили, что SEC нарушила закон при одобрении фьючерсных биткоин-ETF

В Grayscale допустили, что SEC нарушила закон при одобрении фьючерсных биткоин-ETF


Готовность SEC одобрить биткоин-ETF на основе фьючерсов с отклонением заявок на базе его спотового варианта может нарушать закон об административных процедурах (APA). Такой вывод содержится в письме, направленном Grayscale Investments ведомству.


APA регулирует процесс принятия решений федеральными агентствами.


В управляющей цифровыми активами назвали действия SEC «произвольным и неправомерным». Так компания отреагировала на отказ в регистрации спотового биткоин-ETF от VanEck.


В Grayscale рассчитывают преобразовать управляемый биткоин-траст (GBTC) в биржевой фонд. 


19 октября фондовая биржа NYSE Arca направила заявку на конвертацию продукта от Grayscale в ETF. 2 ноября SEC запросила комментарии общественности касательно этого предложения. Если сроки рассмотрения не продлят, Комиссия вынесет решение не позднее 24 декабря.


«Фьючерсные биткоин-ETP в соответствии с законом [об инвестиционных компаниях] 1940 года, и cпотовые биткоин-ETP, которые не требуют такой регистрации, подобны друг другу во всех соответствующих отношениях. Однако, полагаясь на приказ об отказе [заявки от VanEck] от 12 ноября 2021 года, Комиссия трактует их по-разному», — говорится в письме.


Заявление от VanEck подано в соответствии с законом о ценных бумагах 1933 года. Документ сфокусирован на раскрытии информации. 


Закон об инвестиционных компаниях 1940 года уполномочивает регулирующие органы устанавливать стандарты защиты потребителей, которым должны соответствовать эмитенты. Ранее глава SEC Гэри Генслер подчеркнул, что соблюдение положений документа является одним из условий одобрения биткоин-ETF.


В Grayscale указали, что подобная позиция регулятора отходит от декларируемой озабоченности в манипулировании рынком. Комиссия ссылалась на последнее в качестве причины отказа в регистрации заявок спотового варианта продукта.


Если SEC не усмотрела рыночные манипуляции на фьючерсном рынке, то можно сделать вывод, что и спотовый рынок в достаточной степени соответствует этому критерию.


«Хотя Комиссия указала на защиту инвесторов в законе 1940 года в качестве оправдания для различной трактовки [спотового и фьючерсного вариантов] его меры не затрагивают и, следовательно, не имеют отношения к проблеме, на которую SEC неоднократно ссылалась, чтобы отклонить заявки по правилу 19b-4 для спотовых биткоин-ETP. А именно манипулирование и мошенничество на спотовом рынке первой криптовалюты», — говорится в письме.


Некоторые из отклоненных заявок спотовых биткоин-ETF опирались на созданные CME индексы. В Grayscale задались вопросом, почему механизмы ценообразования этой регулируемой площадки достаточны только для фильтрации манипуляций на фьючерсном рынке.


«Текущий ландшафт биткоин-ETF является несправедливым и дискриминационным по отношению к акционерам GBTC и другим инвесторам, заинтересованным в доступных и эффективных инвестициях в первую криптовалюту», — объяснил вице-президент Grayscale по правовым вопросам Крейг Салм.


Напомним, аналитики Arcane Research сочли невысокими шансы запуска спотового биткоин-ETF. Они обосновали это сохранением дисконта котировок GBTC относительно NAV.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Как сделать браузер на Xbox полноэкранным и убрать черные границы
Как сделать браузер на Xbox полноэкранным и убрать черные границы
СМИ: у жителя Томска похитили биткоины на 350 млн рублей
СМИ: у жителя Томска похитили биткоины на 350 млн рублей
Дэвид Маркус объявил об уходе из Meta
Дэвид Маркус объявил об уходе из Meta
Borderless Capital запустила фонд на $500 млн для поддержки проектов на Algorand
Borderless Capital запустила фонд на $500 млн для поддержки проектов
ФБР изъяло более 39 ВТС с кошелька россиянина, связанного с REvil
ФБР изъяло более 39 ВТС с кошелька россиянина, связанного с REvil
В Grayscale допустили, что SEC нарушила закон при одобрении фьючерсных биткоин-ETF
В Grayscale допустили, что SEC нарушила закон при одобрении
Дочь основателя Inditex и богатейшего миллиардера Испании Амансио Ортеги возглавит его компанию
Дочь основателя Inditex и богатейшего миллиардера Испании Амансио
Солнечное затмение в декабре 2021 года
Солнечное затмение в декабре 2021 года
Величайшие пары из фильмов по комиксам
Величайшие пары из фильмов по комиксам
Самые сильные персонажи «Властелина колец» и «Хоббита»
Самые сильные персонажи «Властелина колец» и «Хоббита»
13 впечатляющих вещей, сделанных детьми до 10 лет
13 впечатляющих вещей, сделанных детьми до 10 лет
Глава ФРС допустил более быстрое сворачивание стимулов
Глава ФРС допустил более быстрое сворачивание стимулов

Топ на сегодня

Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite

Еще по теме

SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Grayscale запустила траст на базе Solana
Grayscale подала заявку на ETF на акции пионеров «блокчейн-революции»