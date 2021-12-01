В Grayscale допустили, что SEC нарушила закон при одобрении фьючерсных биткоин-ETF

Готовность SEC одобрить биткоин-ETF на основе фьючерсов с отклонением заявок на базе его спотового варианта может нарушать закон об административных процедурах (APA). Такой вывод содержится в письме, направленном Grayscale Investments ведомству.

APA регулирует процесс принятия решений федеральными агентствами.

В управляющей цифровыми активами назвали действия SEC «произвольным и неправомерным». Так компания отреагировала на отказ в регистрации спотового биткоин-ETF от VanEck.

В Grayscale рассчитывают преобразовать управляемый биткоин-траст (GBTC) в биржевой фонд.

19 октября фондовая биржа NYSE Arca направила заявку на конвертацию продукта от Grayscale в ETF. 2 ноября SEC запросила комментарии общественности касательно этого предложения. Если сроки рассмотрения не продлят, Комиссия вынесет решение не позднее 24 декабря.

«Фьючерсные биткоин-ETP в соответствии с законом [об инвестиционных компаниях] 1940 года, и cпотовые биткоин-ETP, которые не требуют такой регистрации, подобны друг другу во всех соответствующих отношениях. Однако, полагаясь на приказ об отказе [заявки от VanEck] от 12 ноября 2021 года, Комиссия трактует их по-разному», — говорится в письме.

Заявление от VanEck подано в соответствии с законом о ценных бумагах 1933 года. Документ сфокусирован на раскрытии информации.

Закон об инвестиционных компаниях 1940 года уполномочивает регулирующие органы устанавливать стандарты защиты потребителей, которым должны соответствовать эмитенты. Ранее глава SEC Гэри Генслер подчеркнул, что соблюдение положений документа является одним из условий одобрения биткоин-ETF.

В Grayscale указали, что подобная позиция регулятора отходит от декларируемой озабоченности в манипулировании рынком. Комиссия ссылалась на последнее в качестве причины отказа в регистрации заявок спотового варианта продукта.

Если SEC не усмотрела рыночные манипуляции на фьючерсном рынке, то можно сделать вывод, что и спотовый рынок в достаточной степени соответствует этому критерию.

«Хотя Комиссия указала на защиту инвесторов в законе 1940 года в качестве оправдания для различной трактовки [спотового и фьючерсного вариантов] его меры не затрагивают и, следовательно, не имеют отношения к проблеме, на которую SEC неоднократно ссылалась, чтобы отклонить заявки по правилу 19b-4 для спотовых биткоин-ETP. А именно манипулирование и мошенничество на спотовом рынке первой криптовалюты», — говорится в письме.

Некоторые из отклоненных заявок спотовых биткоин-ETF опирались на созданные CME индексы. В Grayscale задались вопросом, почему механизмы ценообразования этой регулируемой площадки достаточны только для фильтрации манипуляций на фьючерсном рынке.

«Текущий ландшафт биткоин-ETF является несправедливым и дискриминационным по отношению к акционерам GBTC и другим инвесторам, заинтересованным в доступных и эффективных инвестициях в первую криптовалюту», — объяснил вице-президент Grayscale по правовым вопросам Крейг Салм.

Напомним, аналитики Arcane Research сочли невысокими шансы запуска спотового биткоин-ETF. Они обосновали это сохранением дисконта котировок GBTC относительно NAV.



