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В Иркутске полицейские задержали наркокурьера с килограммом героина

В Иркутске полицейские задержали наркокурьера с килограммом героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области получили оперативную информацию о том, что житель города Канска Красноярского края намерен привезти в Иркутск наркотики. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД.

Гостя, прибывшего поездом, полицейские встретили на парковке у железнодорожного вокзала. Досмотрев личные вещи мужчины, правоохранители обнаружили коробку из-под сока, которую злоумышленник использовал в качестве тайника.

Внутри оказался пакет с порошкообразным веществом. По результатам исследования установлено, что изъятое является героином массой более килограмма. Его стоимость по ценам черного рынка может превышать пять миллионов рублей.

Известно, что 32-летний житель Канска три года назад освободился из мест лишения свободы, где восемь лет отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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По материалам: irk

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