В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах

Полиция испанского города Таррагона арестовала 33-летних мужчину и женщину, которые устанавливали скрытые майнеры на компьютеры в магазинах. Об этом сообщили местные СМИ.

Сообщники, имена которых не раскрываются, заразили минимум 16 устройств в магазинах местной сети Mediamarkt, торгующей электроникой, и универмагах El Corte Inglés.

По имеющейся информации, женщина отвлекала сотрудников и просила помочь запустить ноутбук, который она якобы купила в их магазине. Тем временем ее спутник устанавливал на витринные образцы лэптопов майнер Nicehash и программу Anydesk для удаленного доступа к компьютерам.

Работающие на полной мощности новые ноутбуки вызвали подозрение у консультантов. Камеры видеонаблюдения Mediamarkt трижды засняли, как сообщники посещают магазин, и полиция смогла опознать их по видеозаписи.

При обыске в доме пары полиция обнаружила несколько жестких дисков, частично собранный компьютер и смартфон, который предположительно использовался для удаленного управления ПО для криптомайнинга.

Задержанным предъявлены обвинения во взломе компьютерных систем, мошенничестве и нанесении ущерба.

Напомним, в марте очевидцы сообщили, что магазин электроники в Киеве добывал криптовалюту Ethereum на витринных образцах игровых ноутбуков.