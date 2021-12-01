Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах

В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах


Полиция испанского города Таррагона арестовала 33-летних мужчину и женщину, которые устанавливали скрытые майнеры на компьютеры в магазинах. Об этом сообщили местные СМИ.


Сообщники, имена которых не раскрываются, заразили минимум 16 устройств в магазинах местной сети Mediamarkt, торгующей электроникой, и универмагах El Corte Inglés.


По имеющейся информации, женщина отвлекала сотрудников и просила помочь запустить ноутбук, который она якобы купила в их магазине. Тем временем ее спутник устанавливал на витринные образцы лэптопов майнер Nicehash и программу Anydesk для удаленного доступа к компьютерам.


Работающие на полной мощности новые ноутбуки вызвали подозрение у консультантов. Камеры видеонаблюдения Mediamarkt трижды засняли, как сообщники посещают магазин, и полиция смогла опознать их по видеозаписи.


При обыске в доме пары полиция обнаружила несколько жестких дисков, частично собранный компьютер и смартфон, который предположительно использовался для удаленного управления ПО для криптомайнинга.


Задержанным предъявлены обвинения во взломе компьютерных систем, мошенничестве и нанесении ущерба.


Напомним, в марте очевидцы сообщили, что магазин электроники в Киеве добывал криптовалюту Ethereum на витринных образцах игровых ноутбуков.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в криптоиндустрию
Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи биткоинов
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи
В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах
В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Игра Dying Light 2 «ушла на золото», переносов больше не будет
Игра Dying Light 2 «ушла на золото», переносов больше не будет
Объявлена дата релиза Warframe — The New War, крупнейшего сюжетного обновления
Объявлена дата релиза Warframe — The New War, крупнейшего сюжетного
Приложение Xbox на смартфонах скоро получит давно запрашиваемую функцию
Приложение Xbox на смартфонах скоро получит давно запрашиваемую
Minecraft получает крупное обновление Caves & Cliffs Part 2
Minecraft получает крупное обновление Caves & Cliffs Part 2
Rockstar перенесла дату выхода дисков с игрой Grand Theft Auto: The Trilogy
Rockstar перенесла дату выхода дисков с игрой Grand Theft Auto: The
Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Елена Перминова, Мария Шарапова на церемонии Fashion Awards в Лондоне
Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Елена Перминова, Мария Шарапова на
В США похвастались улучшенными макетами российской военной техники для тренировок
В США похвастались улучшенными макетами российской военной техники

Топ на сегодня

Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян
Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян
Памяти Вирджила Абло: как он стал одним из самых влиятельных дизайнеров и каким его запомнили коллеги
Памяти Вирджила Абло: как он стал одним из самых влиятельных
Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей
Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей
Гороскоп от Анжелы Перл на декабрь 2021 года
Гороскоп от Анжелы Перл на декабрь 2021 года

Еще по теме

В Германии в квартире подозреваемого в подготовке теракта нашли взрывчатку
Хакеры атаковали MediaMarkt и потребовали выкуп $50 млн в биткоине
Во Франции за связи с ИГ арестовали мужчину и его 17-летнюю беременную девушку
В Японии арестовали серийного убийцу