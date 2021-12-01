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В Краснодарском крае в 2022 году завершат строительство 17 новых школ

В Краснодарском крае в 2022 году завершат строительство 17 новых школ

В Краснодарском крае в 2022 году планируют завершить строительство и сдать в эксплуатацию 17 новых школ, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Об этом глава региона заявил в ходе прямой линии. 

«У нас достаточно большая проблема дефицита школ в Краснодарском крае. 60 школ с небольшим мы построили за шесть лет, в следующем году 17 школ будут сданы – это не то что рекорд, это важная составляющая успеха в целом в крае во всех отраслях экономики и сферах жизнедеятельности», – сказал Вениамин Кондратьев.

Ранее Вениамин Кондратьев заявил, что, по предварительным данным переписи населения, численность жителей Краснодарского края уже составляет 7,1 миллиона человек.

# Общество
По материалам: edu.ru

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