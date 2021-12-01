В Крыму из-за непогоды остаются без света около 12 тысяч человек

12:16 Автор: Александр Мащенко

В Крыму из-за непогоды остаются без света около 12 тысяч человек, сообщил в социальных сетях глава республики Сергей Аксёнов. Больше всего от шквального ветра, дождя и снегопада, обрушившихся на полуостров в последние двое суток, пострадали Симферопольский, Сакский, Белогорский и Бахчисарайский районы.

На данный момент аварийные работы по возобновлению энергоснабжения ведут более ста бригад. По прогнозу Сергея Аксёнова, энергоснабжение региона будет полностью восстановлено до конца суток.

Автомобильное движение на территории Республики Крым, несмотря на непогоду, не перекрывалось — за исключением Ангарского перевала, где ограничивали движение автотранспорта, водители которого не сменили летние шины на зимние.





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Наибольший удар стихии в ночь с 30 ноября на 1 декабря пришелся на Ялту и Алушту — скорость ветра там достигла 26 м/с и 33 м/с соответственно. В Ялте ветер повалил множество деревьев, но ни один человек не пострадал.

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