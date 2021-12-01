В ЛГПУ поступает оборудование для будущего Технопарка универсальных педагогических компетенций

В Липецкий педагогический государственный университет поступают высокотехнологичное оборудование и лабораторная мебель для будущего Технопарка универсальных педагогических компетенций, сообщает пресс-служба ЛГПУ.

Вуз получил специализированный стол повышенной прочности для хроматографа, который будет установлен в лаборатории органической химии. В университет завезли вентиляционные системы для всех четырех химических лабораторий. Эти вентиляторы изготовлены из материалов, которые гарантируют высокую механическую прочность, устойчивость к воздействию паров кислот, щелочей, растворителей, солнечных лучей.

Также доставлен ультрасовременный тринокулярный микроскоп с камерой высокого разрешения. Этот микроскоп позволяет не только рассмотреть образец в деталях на большом увеличении, но и сделать снимок полученного изображения или вывести его в режиме реального времени на экран монитора.

Кроме того, для помещений технопарка поставлена офисная и учебная мебель.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.