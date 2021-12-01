В ЛГПУ поступает оборудование для будущего Технопарка универсальных педагогических компетенций
В Липецкий педагогический государственный университет поступают высокотехнологичное оборудование и лабораторная мебель для будущего Технопарка универсальных педагогических компетенций, сообщает пресс-служба ЛГПУ.
Вуз получил специализированный стол повышенной прочности для хроматографа, который будет установлен в лаборатории органической химии. В университет завезли вентиляционные системы для всех четырех химических лабораторий. Эти вентиляторы изготовлены из материалов, которые гарантируют высокую механическую прочность, устойчивость к воздействию паров кислот, щелочей, растворителей, солнечных лучей.
Также доставлен ультрасовременный тринокулярный микроскоп с камерой высокого разрешения. Этот микроскоп позволяет не только рассмотреть образец в деталях на большом увеличении, но и сделать снимок полученного изображения или вывести его в режиме реального времени на экран монитора.
Кроме того, для помещений технопарка поставлена офисная и учебная мебель.
В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.
Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.