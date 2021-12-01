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    Новости » Экономика » В Москве незаконно подключенная майнинг-ферма ежедневно потребляла электричество на 500 000 рублей

В Москве незаконно подключенная майнинг-ферма ежедневно потребляла электричество на 500 000 рублей

В Москве незаконно подключенная майнинг-ферма ежедневно потребляла электричество на 500 000 рублей


Московские правоохранители совместно с таможенниками обнаружили факт хищения электроэнергии у компании "Россети" для добычи криптовалют. Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, пишет ТАСС.


Оборудование для майнинга незаконно подключили к линии, принадлежащей ПАО "Россети Московский регион". Объем потребляемой электроэнергии составил более 500 000 рублей в сутки.


Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.


Напомним, в июне в Москве задержали подозреваемых в краже оборудования для майнинга на 3 млн рублей.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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