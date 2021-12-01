В Москве незаконно подключенная майнинг-ферма ежедневно потребляла электричество на 500 000 рублей

Московские правоохранители совместно с таможенниками обнаружили факт хищения электроэнергии у компании "Россети" для добычи криптовалют. Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, пишет ТАСС.

Оборудование для майнинга незаконно подключили к линии, принадлежащей ПАО "Россети Московский регион". Объем потребляемой электроэнергии составил более 500 000 рублей в сутки.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Напомним, в июне в Москве задержали подозреваемых в краже оборудования для майнинга на 3 млн рублей.