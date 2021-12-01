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В Москве пройдет онлайн-конференция «Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике»

В Москве пройдет онлайн-конференция «Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике»

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает школьников, студентов и их родителей на международную онлайн-конференцию «Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике», сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

В мероприятии также могут принять участие педагоги школ, колледжей и вузов, специалисты в сфере образования и подбора кадров. Конференция пройдет 3 декабря.

Слушателей познакомят со специальностями оператора и интегратора промышленных роботов, сервисного инженера и перспективами развития этой сферы в будущем.

«Стремительное развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта ставит перед нами задачи в том числе по подготовке кадров. Для новой экономики нужны высококлассные специалисты, и Москва готовит их уже сейчас. Участники онлайн-конференции познакомятся с профессиями оператора и интегратора промышленных роботов, сервисного инженера, узнают о возможностях обучения по этим направлениям. Кроме того, «Техноград» предлагает пройти тематические курсы и мастер-классы», – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале «Технограда». Мероприятие проводится в сотрудничестве с образовательным центром «Сириус».

Образовательный комплекс «Техноград» открылся на ВДНХ в сентябре 2018 года.

Обучение в «Технограде» проходит в формате знакомства с профессией, краткосрочных курсов, полноценных и модульных учебных программ.

«Техноград» предлагает обучение более чем по 40 профессиям. Они объединены в шесть тематических павильонов: «Сервис.Техноград» (повар, официант-бармен, специалист по гостеприимству и т. д.), «Арт.Техноград» (графический дизайнер, промышленный дизайнер, дизайнер интерьера,  художник-аниматор и т. д.), «Цифра.Техноград» (программист, специалист по кибербезопасности, системный администратор и т. д.), «Урбан.Техноград» (мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных работ, мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем ЖКХ и т. д.), «Пром.Техноград» (оператор станков с ЧПУ, сварщик,  слесарь и т. д.), «Бизнес.Техноград» (предпринимательство, профессиональные навыки, позволяющие начать свое дело).

# Общество
По материалам: edu.ru

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