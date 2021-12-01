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В Новосибирске наставники «Кванториума» проведут мастер-классы для участников технологического фестиваля

В Новосибирске наставники «Кванториума» проведут мастер-классы для участников технологического фестиваля

Детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России 4 декабря примет участие в Открытом Новосибирском технологическом фестивале «Спорт. Творчество. Интеллект». Преподаватели технопарка проведут для участников фестиваля три мастер-класса. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Новосибирской области.

Так, на занятии «Робототехника на платформе Makeblock» эксперты научат ребят работать с конструктором для сборки роботов и механизмов. Кроме того, школьники смогут самостоятельно запрограммировать робота на основе Arduino.

На мастер-классе «Бои роботов DJI RoboMaster S1» участники фестиваля попробуют самостоятельно управлять роботами и познакомятся с технологией искусственного интеллекта, который распознает жесты, звуки и присутствие других объектов.

Третий мастер-класс будет посвящен программированию мобильных роботов LEGO Education SPIKE. На нем ребята смогут создать простейшие проекты на базе этого конструктора и изучить визуальное программирование в среде Scratch.

# Общество
По материалам: edu.ru

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